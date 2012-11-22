Сайт "под-ключ"\SEO\Логотипы\ФирСтиль | Штрейкбрехер Free-lance.ru

Специализация: Дизайн / Логотипы

Дополнительные специализации: Разработка сайтов / Сайт "под ключ", Разработка сайтов / Дизайн сайтов, Оптимизация (SEO) / Поисковые системы, Полиграфия / Полиграфический дизайн

Опыт работы: 4 года

Сроки и цену указываю сразу, только при наличии четкого технического задания. Если проект временно без технического задания, то заранее могу определить только цену.

Если заказ срочный, то он рассматривается с поправкой цены, за счет сроков его выполнения.

Работу в кредит не выполняю, кредиты - это в банк.

Работаю по предоплате. Всегда на связи по почте [email protected] ; skype: sprinter353.

Основной аккаунт здесь: https://www.free-lance.ru/users/skatbreaker/

Оплата: Contact, Вестерн Юнион, банковский перевод, ЯндексДеньги.