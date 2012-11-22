Александр _skatbreaker__skatbreaker_
Специализация: Дизайн / Логотипы
Дополнительные специализации: Разработка сайтов / Сайт "под ключ", Разработка сайтов / Дизайн сайтов, Оптимизация (SEO) / Поисковые системы, Полиграфия / Полиграфический дизайн
Опыт работы: 4 года
Сроки и цену указываю сразу, только при наличии четкого технического задания. Если проект временно без технического задания, то заранее могу определить только цену.
Если заказ срочный, то он рассматривается с поправкой цены, за счет сроков его выполнения.
Работу в кредит не выполняю, кредиты - это в банк.
Работаю по предоплате. Всегда на связи по почте [email protected] ; skype: sprinter353.
Основной аккаунт здесь: https://www.free-lance.ru/users/skatbreaker/
Оплата: Contact, Вестерн Юнион, банковский перевод, ЯндексДеньги.
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