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Сергей
_snegg
_snegg
30 лет
Россия
/
Чебоксары
9 лет на
фриланс
-бирже
Был
9 лет назад
Програмист C#, C++, Java.
Мобильные приложения Android, десктопные приложения в различных средах разработки.
Android
Java
Действие аккаунта приостановлено!
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
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