_snegg

Сергей _snegg

 
30 летРоссия/Чебоксары
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Програмист C#, C++, Java.

Мобильные приложения Android, десктопные приложения в различных средах разработки.

AndroidJava
Мобильные приложения
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
Прикладное ПО
нет отзывов
от $5
от 1 дня
нет рейтинга
Системное программирование
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга