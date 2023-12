Графический дизайнер

Good afternoon! My name is Maria, I am 19 years old and I have seven cats. This is in short. And if in detail, besides the family and cats, I also have 3 years of experience in logo development and marketing, which you can learn from my resume. In order not to waste my free time, I regularly watch news videos on programs and the latest developments in fashion design. For the last two years I have been freelancing in Ukrainian sites. In addition, I always try to follow other designers and take something new and keep my own notes. I can quickly switch from one task to another. I always give myself to work in full! I guarantee full return to the tasks set, I know how to organize my life so that the personal remains personal, and the professional remains professional. Thank you for your attention. Have a nice day!

-----------------------

Добридень! Мене звуть Марія, мені 19 років і маю сім котів. Це якщо коротко. А якщо докладно, то крім сім'ї та котів у мене ще є 3 роки досвіду в розробці лого та маркетингу, про що ви можете дізнатися з мого резюме. Щоб не втрачати вільний час, я регулярно дивлюся новинні відео за програмами та останніми подіями в моді дизайну. Останні два роки працюю на фрілансі в українських сайтах. Окрім цього, я завжди намагаюся стежити за іншими дизайнерами та брати щось нове та веду власні конспекти. Я можу швидко переключитися з одного завдання на інше. Завжди віддаюся роботі в повному обсязі! Гарантую повну віддачу поставленим завданням, вмію організувати своє життя так, щоб особисте залишалося особистим, а професійне професійним. Спасибі за увагу. Бажаю вдалого дня!