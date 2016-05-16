Вёрстка сайтов, HTML/CSS + JS, Front-end

Студент 4-го курса Одесского национального политехнического университета, специальность Компьютерные науки. На протяжении многих лет изучаю HTML5/CSS3.

Я перспективный молодой человек, с энтузиазмом, который рад каждому новому опыту в этой сфере, готов браться за любую работу.

С самого детства меня приучили брать ответственность за все свои действия, поэтому ко всем вопросам подхожу с полной серьезностью.