Переводы с русского на английский и с английского на русский. Любая тематика
Добрый день!
Меня зовут Валерия. Я занимаюсь переводами текстов различной степени сложности - от художественной литературы до медицинских статей. Переводы осуществляю как с английского языка на русский, так и наоборот.
Имею диплом МГЛУ (бывш. МГПИИЯ им. Мориса Тореза) с отличием по направлению "Лингвистика", а также диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".
Владею английским и немецким языками.
Контактные данные:
Телефон: +79166045042
Email: [email protected]
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