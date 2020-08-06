Переводы с русского на английский и с английского на русский. Любая тематика

Добрый день!

Меня зовут Валерия. Я занимаюсь переводами текстов различной степени сложности - от художественной литературы до медицинских статей. Переводы осуществляю как с английского языка на русский, так и наоборот.

Имею диплом МГЛУ (бывш. МГПИИЯ им. Мориса Тореза) с отличием по направлению "Лингвистика", а также диплом о профессиональной переподготовке с присвоением квалификации "Переводчик в сфере профессиональной коммуникации".

Владею английским и немецким языками.

Контактные данные:

Телефон: +79166045042

Email: [email protected]