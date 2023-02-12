_vitaliy22

Інженер конструктор

Всіх вітаю. Мене звати Віталій, я інженер конструктор. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з відзнакою. Маю стаж роботи на заводі, а також в конструкторському бюро в якості інженера конструктора.