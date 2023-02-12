_vitaliy22

Інженер конструктор
Всіх вітаю. Мене звати Віталій, я інженер конструктор. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з відзнакою. Маю стаж роботи на заводі, а також в конструкторському бюро в якості інженера конструктора.
впевнений користувач програм для тривимiрного моделювання: Компас 3D, AutoCAD, Solid Works;
володію англійською мовою на рівні В1-В2;
володію базовими принципами теплотехніки, гідромеханічних, механічних та масообмінних процесів;
користуюсь програмами для автоматизованого виконання розрахунків: Excel, MathCad;
маю знання в області матеріалознавства, опору матеріалів, розрахунку та конструюванн деталей та вузлів.