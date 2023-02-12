_vitaliy22

Віталій _vitaliy22

 
23 годаУкраина/Киев
год на фриланс-бирже
Был
год назад
Інженер конструктор

Всіх вітаю. Мене звати Віталій, я інженер конструктор. Закінчив Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського з відзнакою. Маю стаж роботи на заводі, а також в конструкторському бюро в якості інженера конструктора.

  • впевнений користувач програм для тривимiрного моделювання: Компас 3D, AutoCAD, Solid Works;

  • володію англійською мовою на рівні В1-В2;

  • володію базовими принципами теплотехніки, гідромеханічних, механічних та масообмінних процесів;

  • користуюсь програмами для автоматизованого виконання розрахунків: Excel, MathCad;

  • маю знання в області матеріалознавства, опору матеріалів, розрахунку та конструюванн деталей та вузлів.

AutoCAD