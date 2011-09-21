Портфолио: http://mediagroup.com.ua/portfolio.php

Мы - профессиональная команда веб-разработчиков. Какие бы услуги по дизайну, верстке и адаптации сайтов под CMS (drupal, joomla) вам ни понадобились, мы с удовольствием возьмемся за работу.

Создание индивидуального движка, разработка фирменного стиля и отдельных его элементов, изготовление банеров, дизайн печатной продукции - даже если вы сами еще не уверены, что именно вам нужно, после нашей консультации определиться будет намного легче.

Обращайтесь, мы сработаемся!

График работы ПН-ПТ с 9 до 17.30, СБ,ВС-выходные