Копирайтер

Меня зовут Диана и я копирайтер Прошла курс "Начало" у Михаила Грибова - @gribov_networking Специализируюсь на текстах для Инстаграм и контент-планах Мои услуги: ◽Написание постов разных тематик (вовлекающие, продающие, лайфстайл) ◽Контен-план с тезисами для сторис/ленты◽Тексты для лендинга◽Рерайт текстов◽Шапка-профиля◽Чек-листы и гайды Почему именно я? Выполнение работы в указанные срокиНа связи 24/7Индивидуальный подход Выполняю работу ответственно и качественно Работа не ради работы, а ради удовольствия Уделяю больше время саморазвитию Портфолио:https://drive.google.com/folderview?id=1DuOS1Jnb2JiDbwh_Klgcv8UeZtQz7MiE Написание поста — 250₽КАЖДЫЙ 5-Й ПОСТ ЗА ПОЛЦЕНЫ 🔥Редактура поста/страницы чек-листа — 150₽/100₽ соответсвенноШапка-профиля - 200 ₽Контент-план (15 тем) — 500₽Контент-план с тезисами — 1000₽Контент-план с написанием постов на месяц — 4000₽Контент-план с написанием постов на неделю - 600 ₽Чек-лист - 100₽ за 1 страницу