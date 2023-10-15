_writting_

Привіт!)
Мене звати Вікторія - маю досвід у написанні та перекладі текстів. Тільки починаю свій шлях на платформі, тож поки можу виконувати завдання за ціну меншу від зазначеної
👉Пишу твори та есе, відгуки, статті, рекламні оголошення та ін. (за домовленістю)
👉Перекладаю тексти US\UA
👉Допомагаю у створенні сценарію для відео, шукаю та фільтрую контент
Приклади письмових робіт можливо переглянути за посиланням, яке надам у приватних повідомленнях
Надсилайте ваші тестові завдання, або додаткову інформацію щодо робіт
Мови:
Англійська ✅
Українська ✅