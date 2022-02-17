_xakimov_s_

Привет, я - Саиданас! и я рад Вас приветствовать в своем профиле.
Работаю с графическими программами:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Figma
Опыт в дизайне- более 2 лет
Для меня каждый проект уникален. Поэтому я не стремлюсь использовать стандартные решения. Однако, по желанию заказчика, такой вариант также не исключается.
При сотрудничестве со мной Вы получаете:
- Удобный дизайн, с интуитивно понятным интерфейсом
- Работу до желаемого результата
- Оперативный отклик на возникшие вопросы по проекту
- Соблюдение сроков и ответственный подход к работе