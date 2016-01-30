a-alina

Алина a-alina

 
30 летРоссия/Нижний Новгород
8 лет на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Расшифровка аудио и видеозаписей, распознавание текста

Занимаюсь расшифровкой записей: конференции, судебные заседания, интервью, заметки журналистов, видеоуроки и т.д. 

Отзывы заказчиков
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$7
10 баллов
7 лет назад
Расшифровка аудиозаписей – длительный проект
Работаем с Алиной уже несколько месяцев. Очень доволен сотрудничеством. Все заказы сдает точно в срок, работа всегда безупречна. Рекомендую Алину как профессионального специалиста.
Артем дает всегда четкие задания, готов ответить на вопросы, впечатления от работы только положительные.
Ответный отзыв
alisa_traumwelt
Алиса 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
39 отзывов(-1)
$3
10 баллов
8 лет назад
Расшифровать 20 минут, качество хорошее
Очень рекомендую! Алина прекрасно справилась с работой, всё в срок, оформление и качество отличное.
Прекрасный заказчик! Алиса дала четкое задание, выходила на связь, остались только положительные впечатления от работы.
Ответный отзыв
Tomahawk_
31 годРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Расшифровка аудио\транскрибация
Прекрасный исполнитель! Только положительное впечатление оставил! Были накладки с моей стороны, но Алина отнеслась ко всему с пониманием и сделала все очень качественно и в срок! Буду постоянно обращаться!
Егор четко поставил задачу, отвечал на возникающие вопросы и регулярно выходил на связь. Вежливый и приятный в работе заказчик.
Ответный отзыв