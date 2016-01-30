Расшифровка аудио и видеозаписей, распознавание текста
Занимаюсь расшифровкой записей: конференции, судебные заседания, интервью, заметки журналистов, видеоуроки и т.д.
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Отзывы заказчиков
$7
10 баллов
7 лет назад
Работаем с Алиной уже несколько месяцев. Очень доволен сотрудничеством. Все заказы сдает точно в срок, работа всегда безупречна. Рекомендую Алину как профессионального специалиста.
Ответный отзыв
Артем дает всегда четкие задания, готов ответить на вопросы, впечатления от работы только положительные.
$3
10 баллов
8 лет назад
Очень рекомендую! Алина прекрасно справилась с работой, всё в срок, оформление и качество отличное.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! Алиса дала четкое задание, выходила на связь, остались только положительные впечатления от работы.
$3
10 баллов
8 лет назад
Прекрасный исполнитель! Только положительное впечатление оставил! Были накладки с моей стороны, но Алина отнеслась ко всему с пониманием и сделала все очень качественно и в срок! Буду постоянно обращаться!
Ответный отзыв
Егор четко поставил задачу, отвечал на возникающие вопросы и регулярно выходил на связь. Вежливый и приятный в работе заказчик.