Программные решения для Вашего бизнеса
Здравствуйте!
Представляю Вам нашу команду разработчиков программного обеспечения. В команду вовлечены программисты, дизайнер, PR менеджер, фотограф, рерайтер, маркетологи и, конечно, руководитель проектов. Все члены команды Green талантливые, современные, а главное, умеющие слушать и слышать пожелание Клиентов.
Мы все разные, не похожие ни на кого, как части большого и сложного механизма. Каждый из нас понимает, что от него зависит успех всей команды и именно поэтому, мы беремся за свою работу с максимальной отдачей и ответственностью.
Наши услуги: разработка веб-сайтов, маркетинг и продвижение сайтов, поддержка веб-ресурсов.
Отзывы заказчиков
$150
10 баллов
10 лет назад
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Интернет-магазины
1 отзыв
$15.62/час
от $2500от 20 дней
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
$5/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$2/час
от $150от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
$10/час
от $100от 3 дней
нет рейтинга