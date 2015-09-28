Программные решения для Вашего бизнеса

Здравствуйте!

Представляю Вам нашу команду разработчиков программного обеспечения. В команду вовлечены программисты, дизайнер, PR менеджер, фотограф, рерайтер, маркетологи и, конечно, руководитель проектов. Все члены команды Green талантливые, современные, а главное, умеющие слушать и слышать пожелание Клиентов.

Мы все разные, не похожие ни на кого, как части большого и сложного механизма. Каждый из нас понимает, что от него зависит успех всей команды и именно поэтому, мы беремся за свою работу с максимальной отдачей и ответственностью.

Наши услуги: разработка веб-сайтов, маркетинг и продвижение сайтов, поддержка веб-ресурсов.