Аверичева Марина
Владимировна 107076, Москва, 1 Зборовский пер, д. 15, кв. 75
Телефон: 8-926-036-89-29
e-mail: [email protected]
ЦЕЛЬ: соискание работы юриста
Должность: юрист
Область деятельности: юриспруденция
Тип занятости: удаленный юрист, юрист на аутсорсе
ОПЫТ РАБОТЫ
Департамент финансов города Москвы
ноябрь 2010 – по настоящее время Главный специалист Отдела государственно-правового обеспечения и анализа правовых актов Юридического управления
• Анализ и правовая экспертиза законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы на соответствие действующему законодательству, подготовка заключений, предложений по их актуализации.
анализ и обобщение судебной практики
• Разработка и правовая экспертиза проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, внутренних положений, положений о структурных подразделениях, приказов, инструкций
• Правовая экспертиза поступающих исполнительных документов, работа по исполнительному производству.
• Правовая работа по ведению лицевых счетов
• Представление интересов в контрольных и надзорных органах исполнительной власти, а так же осуществление судебно-правовой защиты в арбитражных и судах общей юрисдикции, претензионно-исковая работа
Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы
октябрь 2002 - ноябрь 2010 Помощник мирового судьи
• Правовой анализ заявлений и жалоб при их поступлении на соответствие требованиям действующего законодательства
• Участие в ведении приема граждан и подготовке дел к судебному разбирательству
• Подготовка проектов судебных актов по гражданским, уголовным, административным делам, анализ законодательства и судебной практики, подготовка заключений по спорным вопросам применения законодательства
• Ведение служебной переписки, подготовка ответов на обращения, запросы
• Ведение отчетности
• Осуществление методического руководства и контроль за ведением делопроизводства сотрудниками аппарата мирового судьи
ОБРАЗОВАНИЕ
2001- 2007 г. Национальный институт имени Екатерины Великой
(диплом государственного образца)
• факультет «юриспруденция»
• специальность - юрист
• форма обучения - очно-заочная
1996-2000 г. Технологический лицей «Колосс»
• специальность - секретарь-референт
• форма обучения - очная
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
• Знание, опыт анализа и применения законодательства, судебной практики в отраслях гражданского, уголовного, административного, трудового, семейного, жилищного, бюджетного, корпоративного права.
• Знание структуры и полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти города Москвы, иных государственных органов города Москвы, представление и защита интересов в государственных органах и учреждениях.
• Представление и защита интересов в арбитражный, судах общей юрисдикции
• Знание, опыт ведения претензионно-исковой работы, работы связанной с исполнительным производством, деловой и служебной переписки
• Опыт разработки и проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов разного уровня, а так же договоров, контрактов, соглашений, локальных нормативных актов
• Знание порядка работы со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну при наличии допуска, а также с конфиденциальной и иной служебной информацией.
• Знание основ управления, организации служебной деятельности и охраны труда.
• Опыт проведения юридических консультаций, деловых переговоров и публичных выступлений.
• Опыт ведения делопроизводства, оптимизации документооборота, работы с большими объемами документации и информации
• Знание делового этикета;
• Опытный пользователь ОС MS Windows, офисные программы MS Word, MS Excel, Internet, электронная почта, юридические базы данных «Гарант», «Консультант»,
• Скорость печати 120 слов/мин
ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА
• Ответственность,
• дисциплинированность,
• целеустремленность,
• собранность,
• аккуратность,
• психологическая устойчивость
• обучаемость
ПРОЧЕЕ
Без вредных привычек, не замужем, сын 2004 г.р.