Аверичева Марина

Владимировна 107076, Москва, 1 Зборовский пер, д. 15, кв. 75

Телефон: 8-926-036-89-29

e-mail: [email protected]

ЦЕЛЬ: соискание работы юриста

Должность: юрист

Область деятельности: юриспруденция

Тип занятости: удаленный юрист, юрист на аутсорсе

ОПЫТ РАБОТЫ

Департамент финансов города Москвы

ноябрь 2010 – по настоящее время Главный специалист Отдела государственно-правового обеспечения и анализа правовых актов Юридического управления

• Анализ и правовая экспертиза законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации и города Москвы на соответствие действующему законодательству, подготовка заключений, предложений по их актуализации.

анализ и обобщение судебной практики

• Разработка и правовая экспертиза проектов договоров, государственных контрактов, соглашений, внутренних положений, положений о структурных подразделениях, приказов, инструкций

• Правовая экспертиза поступающих исполнительных документов, работа по исполнительному производству.

• Правовая работа по ведению лицевых счетов

• Представление интересов в контрольных и надзорных органах исполнительной власти, а так же осуществление судебно-правовой защиты в арбитражных и судах общей юрисдикции, претензионно-исковая работа

Управление по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы

октябрь 2002 - ноябрь 2010 Помощник мирового судьи

• Правовой анализ заявлений и жалоб при их поступлении на соответствие требованиям действующего законодательства

• Участие в ведении приема граждан и подготовке дел к судебному разбирательству

• Подготовка проектов судебных актов по гражданским, уголовным, административным делам, анализ законодательства и судебной практики, подготовка заключений по спорным вопросам применения законодательства

• Ведение служебной переписки, подготовка ответов на обращения, запросы

• Ведение отчетности

• Осуществление методического руководства и контроль за ведением делопроизводства сотрудниками аппарата мирового судьи

ОБРАЗОВАНИЕ

2001- 2007 г. Национальный институт имени Екатерины Великой

(диплом государственного образца)

• факультет «юриспруденция»

• специальность - юрист

• форма обучения - очно-заочная

1996-2000 г. Технологический лицей «Колосс»

• специальность - секретарь-референт

• форма обучения - очная

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ

• Знание, опыт анализа и применения законодательства, судебной практики в отраслях гражданского, уголовного, административного, трудового, семейного, жилищного, бюджетного, корпоративного права.

• Знание структуры и полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти города Москвы, иных государственных органов города Москвы, представление и защита интересов в государственных органах и учреждениях.

• Представление и защита интересов в арбитражный, судах общей юрисдикции

• Знание, опыт ведения претензионно-исковой работы, работы связанной с исполнительным производством, деловой и служебной переписки

• Опыт разработки и проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов разного уровня, а так же договоров, контрактов, соглашений, локальных нормативных актов

• Знание порядка работы со сведениями, составляющими государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну при наличии допуска, а также с конфиденциальной и иной служебной информацией.

• Знание основ управления, организации служебной деятельности и охраны труда.

• Опыт проведения юридических консультаций, деловых переговоров и публичных выступлений.

• Опыт ведения делопроизводства, оптимизации документооборота, работы с большими объемами документации и информации

• Знание делового этикета;

• Опытный пользователь ОС MS Windows, офисные программы MS Word, MS Excel, Internet, электронная почта, юридические базы данных «Гарант», «Консультант»,

• Скорость печати 120 слов/мин

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА

• Ответственность,

• дисциплинированность,

• целеустремленность,

• собранность,

• аккуратность,

• психологическая устойчивость

• обучаемость

ПРОЧЕЕ

Без вредных привычек, не замужем, сын 2004 г.р.