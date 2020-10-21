A.lexevna | Сторисмейкер

Всем привет!👋

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Меня зовут Анна, и я – сторисмейкер

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〰Надоели скучные Stories?

〰Стандартные шаблоны постов уже приелись?

〰Хочешь чего-то уникального?

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Я сделаю твои Stories с нуля!

Один продающий видео-пост уменьшит твои расходы на рекламу в 2 раза! 螺

Работаю в:

 Photoshop

 After Effects

 Illustrator

 Figma

 Cinema 4D

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Никаких шаблонов и готовых макетов❌

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Только моё креативное мышление и профессиональные навыки!‍

Примеры работ на Behance: www.behance.net/a_lexevna