A.lexevna | Сторисмейкер
Всем привет!👋
⠀
Меня зовут Анна, и я – сторисмейкер
⠀
〰Надоели скучные Stories?
〰Стандартные шаблоны постов уже приелись?
〰Хочешь чего-то уникального?
⠀
Я сделаю твои Stories с нуля!
Один продающий видео-пост уменьшит твои расходы на рекламу в 2 раза! 螺
Работаю в:
Photoshop
After Effects
Illustrator
Figma
Cinema 4D
⠀
Никаких шаблонов и готовых макетов❌
⠀
Только моё креативное мышление и профессиональные навыки!
Примеры работ на Behance: www.behance.net/a_lexevna
Действие аккаунта приостановлено!