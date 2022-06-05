Общество мертвых поэтов

Люблю читать, люблю писать. Замечаю любые мелочи, люблю жизнь за ее красоту и величие. Еще увлекаюсь фото.

Мне нравится писать тексты, я вживаюсь в них, создаю и передаю атмосферу события, это как свежий порыв ветра в знойную погоду.

З Ы Увлекаюсь психологией и философией, спортом, машинами.

Вела телеграм группы и инстаграм, фб, в далеком прошлом ВК. (Рекламные посты, страницы компаний).

Украинский, русский - родные языки. Аглийский и польский да и все остальные - с переводчиком.

Жду ваших предложений!