Pr-сопровождение, разработка фирменного стиля, рекламы и др.
Pr-сопровождение, разработка фирменного стиля, рекламный материалов, сувенирной продукции и др.
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Портфолио
- Логотип Белый Слон1441 просмотр
- Календарь Трио1230 просмотров
- Куртка621 просмотр
- Фирменная посуда493 просмотра
- Блокнот, визитка, ручка, буклет459 просмотров
- Японский пейзаж3186 просмотров
- Вид из окна офиса787 просмотров
- Листья435 просмотров
- Солнце в руке1212 просмотров
- Узоры310 просмотров