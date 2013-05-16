a-noskova

Алена a-noskova

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Pr-сопровождение, разработка фирменного стиля, рекламы и др.

Pr-сопровождение, разработка фирменного стиля, рекламный материалов, сувенирной продукции и др.

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