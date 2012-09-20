Мы выполняем все виды работ из натурального камня. Облицовка стен и фасадов. Фасады и стены из мрамора, гранита, кварца. Проектирование и изготовление любых изделий их природного камня.

Лестницы из мрамора, гранита, кварца. Изготовление лестниц, балясин, перил. Все наши лестницы эксклюзивны и выполняются по индивидуальным проектам.

Изготовление столешниц, журнальных столиков, столиков для ванных комнат, подоконников из мрамора и гранита. Все столики, столешницы, подоконники изготавливаются по индивидуальным заказам.

Выполняем реставрационные работы с мраморными и гранитными поверхностями.

Для отделки каминов предлагаем инкрустацию на верхней плите, фронтальной части камина, колонах, которая придаст изделию изысканный и совершенный вид.