Качественный перевод от дипломированного переводчика
Здравствуйте!
Немного о себе:
Я по образованию технический переводчик, лингвист и будущий педагог, дважды магистр, проживаю и учусь в Австрии. Имеется багаж языковой практики за рубежом и австрийское образование.
Немного о своей деятельности:
Переводами занимаюсь с 2007 года. Рабочие языки: английский, немецкий, русский, украинский в любом порядке.
Тексты любой тематики и сложности. Также пишу работы, делаю пруфрид и рерайт.
Цены и сроки:
3$ за 1000 знаков без пробелов исходного текста. Работа по 50% предоплате. Методы оплаты и сроки договорные.
Переводы
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$3/час
от $3от 3 часов
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