a01249629

Екатерина a01249629

 
34 года
7 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Качественный перевод от дипломированного переводчика

Здравствуйте!

Немного о себе:

Я по образованию технический переводчик, лингвист и будущий педагог, дважды магистр, проживаю и учусь в Австрии. Имеется багаж языковой практики за рубежом и австрийское образование.

Немного о своей деятельности:

Переводами занимаюсь с 2007 года. Рабочие языки: английский, немецкий, русский, украинский в любом порядке.

Тексты любой тематики и сложности. Также пишу работы, делаю пруфрид и рерайт.

Цены и сроки:

3$ за 1000 знаков без пробелов исходного текста. Работа по 50% предоплате. Методы оплаты и сроки договорные.

Переводы
нет отзывов
$3/час
от $3от 3 часов
#2049