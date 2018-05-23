Качественный перевод от дипломированного переводчика

Здравствуйте!

Немного о себе :

Я по образованию технический переводчик, лингвист и будущий педагог, дважды магистр, проживаю и учусь в Австрии. Имеется багаж языковой практики за рубежом и австрийское образование.

Немного о своей деятельности :

Переводами занимаюсь с 2007 года. Рабочие языки: английский, немецкий, русский, украинский в любом порядке.

Тексты любой тематики и сложности. Также пишу работы, делаю пруфрид и рерайт.

Цены и сроки :

3$ за 1000 знаков без пробелов исходного текста. Работа по 50% предоплате. Методы оплаты и сроки договорные.