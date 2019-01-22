технические переводы c английского, немецкого, испанского языка

Услуги в области технических переводов с английского, немецкого и испанского языка на украинский и русский язык.

Перевод в следующих предметных областях:

- металлургия, машиностроение

- химическая промышленность

- электроника, электрооборудование

- информационные технологии

- экономика, маркетинг, финансы

- юриспруденция

- строительство строительное оборудование

- медицина, генная инженерия

- научные статьи математика, физика, химия, астрофизика.

Стоимость страницы текста 5 - 20$.

Качество гарантирую!