технические переводы c английского, немецкого, испанского языка
Услуги в области технических переводов с английского, немецкого и испанского языка на украинский и русский язык.
Перевод в следующих предметных областях:
- металлургия, машиностроение
- химическая промышленность
- электроника, электрооборудование
- информационные технологии
- экономика, маркетинг, финансы
- юриспруденция
- строительство строительное оборудование
- медицина, генная инженерия
- научные статьи математика, физика, химия, астрофизика.
Стоимость страницы текста 5 - 20$.
Качество гарантирую!