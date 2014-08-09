Журналист

Сулимова Анастасия Гайфулловна

Возраст: 31 год (11.02.1983 г.)

Контакты: [email protected]

Образование

2002-2007гг. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)

• Гуманитарный факультет

• Специалист социальной работы

Опыт работы

Июль 2013 — по наст.вр. ООО «ЮТРК»

Должность: диктор-фрилансер

Обязанности

Озвучивание рекламных текстов для TV и радио, а также рубрики "Прогноз погоды".

Подготовка и озвучивание рубрики "Автоновости" на радио "Тон".

Июль 2013- Июль 2014г г. ООО «ЮТРК»

Должность: журналист

Обязанности

Поиск и разработка тем для информационной программы "Наши новости". Выезды на репортажи, интервьюирование. Ведение своей TV-рубрики, посвящённой 69-ию Великой Отечественной войны.

Ключевые навыки

Настойчивость, стрессоустойчивость, грамотность, порядочность, коммуникабельность.

Обо мне

Наиболее выраженные личные качества - любознательность и доброта. Интересуюсь психологией. В 2013 году писала статьи для научного сайта. Читаю художественную и научную литературу.