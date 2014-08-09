Сулимова Анастасия Гайфулловна
Возраст: 31 год (11.02.1983 г.)
Контакты: [email protected]
Образование
2002-2007гг. Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
• Гуманитарный факультет
• Специалист социальной работы
Опыт работы
Июль 2013 — по наст.вр. ООО «ЮТРК»
Должность: диктор-фрилансер
Обязанности
Озвучивание рекламных текстов для TV и радио, а также рубрики "Прогноз погоды".
Подготовка и озвучивание рубрики "Автоновости" на радио "Тон".
Июль 2013- Июль 2014г г. ООО «ЮТРК»
Должность: журналист
Обязанности
Поиск и разработка тем для информационной программы "Наши новости". Выезды на репортажи, интервьюирование. Ведение своей TV-рубрики, посвящённой 69-ию Великой Отечественной войны.
Ключевые навыки
Настойчивость, стрессоустойчивость, грамотность, порядочность, коммуникабельность.
Обо мне
Наиболее выраженные личные качества - любознательность и доброта. Интересуюсь психологией. В 2013 году писала статьи для научного сайта. Читаю художественную и научную литературу.