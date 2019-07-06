Дизайн интерьера/3D визуализация
ОБРАЗОВАНИЕ
Ташкентский архитектурно-строительный институт
Факультет «архитектура»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ
Пользователь 3DMax + Corona, AtoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ
Дизайн интерьера
Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры
Портфолио
- Спальня135 просмотров
- Частный дом165 просмотров
- ЖК130 просмотров
- Дом136 просмотров
- Дизайн квартиры103 просмотра
- Дизайн гостиной125 просмотров
- Дизайн спальни111 просмотров
- Дизайн гостиной и кухни136 просмотров
- Дизайн гостиной комнаты112 просмотров
- Интерьер сотовой компании109 просмотров
- Проект магазина128 просмотров
- Дизайн мебели101 просмотр