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Александра Мирзаханова a1a1a1

 
33 годаУзбекистан/Ташкент
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Дизайн интерьера/3D визуализация

ОБРАЗОВАНИЕ

Ташкентский архитектурно-строительный институт

Факультет «архитектура»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И ЗНАНИЯ 

Пользователь 3DMax + Corona, AtoCAD, ArchiCAD, CorelDRAW, Adobe Photoshop. Владею техникой графического и художественного рисунка.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Дизайн интерьера

Визуализация и моделирование интерьеры/экстерьеры

CorelDRAW3ds MaxArchiCADPhotoshop
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