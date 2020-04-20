Digital-специалист
- Разрабатываю красивые сайты
- Внедряю / интегрирую CRM (amoCRM, RetailCRM, Битрикс24, PachcaCRM)
- Дизайн (веб-интерфейсов, сайтов, мобильных приложений, полиграфической и упаковочной продукции)
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Портфолио
- Бренд #SVOBODNIY Одежда для путешествий43 просмотра
- Яркие носки Svoboda Socks37 просмотров
- Мебель Santorino37 просмотров
- Скорая доставка еды Kolbasa food26 просмотров
- Конференция B2Bday25 просмотров
- SMM-агентство Radius32 просмотра