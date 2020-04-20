a1ex-net

Алексей a1ex-net

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Digital-специалист
  • Разрабатываю красивые сайты
  • Внедряю / интегрирую CRM (amoCRM, RetailCRM, Битрикс24, PachcaCRM)
  • Дизайн (веб-интерфейсов, сайтов, мобильных приложений, полиграфической и упаковочной продукции)