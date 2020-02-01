Люблю интересные проекты, изучать новые технологии и совершенствоваться в ранее изученном.

Web: full-stack разработка, на фронте использую VueJS, на бэке Django + Python, в качестве БД: Postgres, при необходимости No-SQL: Redis. Для обмена данными использую DRF.

Desktop: В зависимости от задач, либо C++, либо Python + PyQT [для решения математических задач]

Моделирование: AnyLogic

При работе с Microsoft Office использовал VBA для написания макросов.

Имею достаточный опыт работы с Unix-системами, в основном Debian.