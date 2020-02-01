Люблю интересные проекты, изучать новые технологии и совершенствоваться в ранее изученном.
Web: full-stack разработка, на фронте использую VueJS, на бэке Django + Python, в качестве БД: Postgres, при необходимости No-SQL: Redis. Для обмена данными использую DRF.
Desktop: В зависимости от задач, либо C++, либо Python + PyQT [для решения математических задач]
Моделирование: AnyLogic
При работе с Microsoft Office использовал VBA для написания макросов.
Имею достаточный опыт работы с Unix-системами, в основном Debian.
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