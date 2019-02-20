a1ex_badmaeff

Александр Бадмаев a1ex_badmaeffa1ex_badmaeff
50 летРоссия/Иркутск
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение в интернет под ключ. Лидогенерация
Привлечение клиентов с оплатой за контакт потенциального клиента. Вы платите только тогда, когда потенциальный клиент совершил целевое действие на сайте: оставил контактные данные, позвонил, либо заказал обратный звонок.
Создание автоматической воронки привлечения клиентов в Ваш бизнес с помощью инструментов интернет маркетинга.
Создание посадочных страниц, настройка рекламных каналов Яндекс Директ, Гугл Адвордс, Вконтакте, Инстаграмм и др. в
зависимости от ниши бизнеса (более 10 каналов привлечения клиентов).
Действие аккаунта приостановлено!