a1ex_badmaeff

Продвижение в интернет под ключ. Лидогенерация

Привлечение клиентов с оплатой за контакт потенциального клиента. Вы платите только тогда, когда потенциальный клиент совершил целевое действие на сайте: оставил контактные данные, позвонил, либо заказал обратный звонок.

Создание автоматической воронки привлечения клиентов в Ваш бизнес с помощью инструментов интернет маркетинга.

Создание посадочных страниц, настройка рекламных каналов Яндекс Директ, Гугл Адвордс, Вконтакте, Инстаграмм и др. в

зависимости от ниши бизнеса (более 10 каналов привлечения клиентов).