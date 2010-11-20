Здравствуйте! Наша студия ищет дизайнера для постоянного сотрудничества. Желательно (не обязательно) проживание в Минске. В качестве тестового задания необходимо будет нарисовать дизайн для нашего сайта (не бесплатно). Если есть знание и опыт верстки - будет просто супер!
Действие аккаунта приостановлено!
- Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо срочно сделать flash баннер. Ничего сложного делать не надо. Просто две - три картинки которые красиво сменяют друг друга. Самое сложное - придумать и нарисовать дизайн. Сроки: 5-6 часов.Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Есть сервис коллективных покупок. Надо под него сделать приложение для adnroid, что бы было удобно просматривать текущие акции и оплачивать купон со своего счета на сайте. Интересует сроки и цена вопроса.Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Ищу программиста (или команду) для разработки аналога darberry.ru и подобных сервисов. Оплата 500$ после демонстрации на вашем сервере. Писать в ICQ: 617774209Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад
Интересует сроки и цена. Создание "под ключ"Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт13 лет назад
Отзывы фрилансеров
$500
10 баллов
10 лет назад
Отличный заказчик
Ответный отзыв
Работа выполнена на 10 баллов! Качество исполнение - просто супер. По срокам уложились так, как сразу и договорились (и это не смотря на то, что ТЗ никакого не было). Если надо будет делать какой-либо сайт - обращусь только к этому человеку. Рекомендую!
$20
10 баллов
13 лет назад
Павел изложил ТЗ очень доступно.Предоставил файлы.Оплатил своевременно.Буду рад сотрудничать ещё!
Ответный отзыв
Отлично сделал flash баннер и за очень короткий срок. Человек сразу же понял что именно нужно, предложил несколько вариантов реализации. Буду обращаться еще и все рекомендую. Этот человек не подведет!