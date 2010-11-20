a208994

Попов a208994

 
36 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Разработка дизайна

    Здравствуйте! Наша студия ищет дизайнера для постоянного сотрудничества. Желательно (не обязательно) проживание в Минске. В качестве тестового задания необходимо будет нарисовать дизайн для нашего сайта (не бесплатно). Если есть знание и опыт верстки - будет просто супер!

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Срочно нужен flash баннер

    Необходимо срочно сделать flash баннер. Ничего сложного делать не надо. Просто две - три картинки которые красиво сменяют друг друга. Самое сложное - придумать и нарисовать дизайн. Сроки: 5-6 часов.

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Приложение под Android

    Есть сервис коллективных покупок. Надо под него сделать приложение для adnroid, что бы было удобно просматривать текущие акции и оплачивать купон со своего счета на сайте. Интересует сроки и цена вопроса.

    AndroidПриложение для Android
    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разработки аналога darberry

    $500

    Ищу программиста (или команду) для разработки аналога darberry.ru и подобных сервисов. Оплата 500$ после демонстрации на вашем сервере. Писать в ICQ: 617774209

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
advaweb
Али 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$500
10 баллов
10 лет назад
Разработки аналога darberry
Отличный заказчик
Работа выполнена на 10 баллов! Качество исполнение - просто супер. По срокам уложились так, как сразу и договорились (и это не смотря на то, что ТЗ никакого не было). Если надо будет делать какой-либо сайт - обращусь только к этому человеку. Рекомендую!
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Z_A_P
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Срочно нужен flash баннер
Павел изложил ТЗ очень доступно.Предоставил файлы.Оплатил своевременно.Буду рад сотрудничать ещё!
Отлично сделал flash баннер и за очень короткий срок. Человек сразу же понял что именно нужно, предложил несколько вариантов реализации. Буду обращаться еще и все рекомендую. Этот человек не подведет!
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