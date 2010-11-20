Работа выполнена на 10 баллов! Качество исполнение - просто супер. По срокам уложились так, как сразу и договорились (и это не смотря на то, что ТЗ никакого не было). Если надо будет делать какой-либо сайт - обращусь только к этому человеку. Рекомендую!