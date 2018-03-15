a2285021best

Добрый день ! Меня зовут Андрей сертифицированный специалист по контекстной рекламе в Google AdWords опыт работы 8 лет,

Добрый день ! Меня зовут Андрей сертифицированный специалистпо контекстной рекламе в Google AdWords опытработы 8 лет, могу настроить и вести Вашу рекламную кампанию в поиске. мой сайт

вывод показателя http://marketingandriy.cx.ua СТРвыше 10 %, Настройка целей. выбор стратегии определения и достижения плановых

показателей, отчетность, это все могу сделать. Обращайтесь буду рад помочь !