HTML-разработчик За Донбасс!

Сегодняшняя Украина - сборище поддерживаемых Западом недобитых фашистов во главе с марионеткой Зелей. Это исконно Русская территория освобождаемая в данный момент Вооруженными силами РФ и дружественными ей народными милициями ДНР и ЛНР. За Донбасс!

Занимаюсь созданием красивых и информативных сайтов. Делаю качественно и быстро. Цена маленькие это подработка. Приветствую активное общение с клиентом. Телефон (+7 964 836-54-37). Пользуюсь соцсетями Телеграмм, ВК, Ватсап, Вайбер, Дискорд. Принимаю любые заказы. Беспокоить с 8:00 до 22:00 по мск времени. Все сайты адаптируются под мобильные устройства. Могу сделать Вам рекламную кампанию сайта в поисковых системах Гугл и Яндекс. Есть небольшой опыт на других платформах по заказу сайтов. При вашем желании могу сделать простой серверный сценарий.