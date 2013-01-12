a3kaz

Алексей a3kaz

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Сообщение на форум

    $15

    на 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ форумов по 10-12 сообщений. После этого сообщение с сылкой на сайт в тексте (ссылка неактивная). Тема форумов растения/цветы. Сообщения должны быть читабельные, не абракадабра. Регистрироваться надо от имени, которое сообщу исполнителю. ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Простой дизайн

    Нужен дизайн по заданным параметрам. Сайт на ворд пресе. Также нужна вёрстка. Дизайн простецкий, но не "артистовый" и тд. Сайт о цветах. Зелёный предпочтительно, но минимум графики. Основное это шапка и нижняя часть страницы. Бюджет ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Цветы

    Статьи о цветах и декоративных растениях. С заданным размером и ключами. Описание растения, уход, полив, размножение и тд. Разумеется читабельный со вставленными ключами. Требуется не менее трёх статей. Текст должен быть достоверный, тоесть реальные ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

mukylun
36 лет
13 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Цветы
Задание постевлено четкое, оплата сразу после проверки!
Игорь отлично справился с заданием. Рекомендую!
Ответный отзыв