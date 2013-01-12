на 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ форумов по 10-12 сообщений. После этого сообщение с сылкой на сайт в тексте (ссылка неактивная). Тема форумов растения/цветы. Сообщения должны быть читабельные, не абракадабра. Регистрироваться надо от имени, которое сообщу исполнителю. ...
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- $15Копирайтинг1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужен дизайн по заданным параметрам. Сайт на ворд пресе. Также нужна вёрстка. Дизайн простецкий, но не "артистовый" и тд. Сайт о цветах. Зелёный предпочтительно, но минимум графики. Основное это шапка и нижняя часть страницы. Бюджет ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Статьи о цветах и декоративных растениях. С заданным размером и ключами. Описание растения, уход, полив, размножение и тд. Разумеется читабельный со вставленными ключами. Требуется не менее трёх статей. Текст должен быть достоверный, тоесть реальные ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
11 лет назад
Задание постевлено четкое, оплата сразу после проверки!
Ответный отзыв
Игорь отлично справился с заданием. Рекомендую!