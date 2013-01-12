на 10 ТЕМАТИЧЕСКИХ форумов по 10-12 сообщений. После этого сообщение с сылкой на сайт в тексте (ссылка неактивная). Тема форумов растения/цветы. Сообщения должны быть читабельные, не абракадабра. Регистрироваться надо от имени, которое сообщу исполнителю. ...