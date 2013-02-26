инженер САПР - 16 лет, верстальщик газеты - 6 лет

Специальности: слесарь-монтажник КИПиА - стаж по специальности 5 лет, радиоинженер - 7 лет, инженер-программист (САПР) - 6 лет + последние 12 лет, верстальщик-дизайнер в редакции городской газеты - 6 лет.

Могу выполнять работы в следующих программах: SolidWorks, Компас-3D, Photoshop, CorelDraw, PadgeMaker, IbDesign.

Хобби - художественная фотография, парашютизм, фехтование, путешествия на автомобиле.