инженер САПР - 16 лет, верстальщик газеты - 6 лет
Специальности: слесарь-монтажник КИПиА - стаж по специальности 5 лет, радиоинженер - 7 лет, инженер-программист (САПР) - 6 лет + последние 12 лет, верстальщик-дизайнер в редакции городской газеты - 6 лет.
Могу выполнять работы в следующих программах: SolidWorks, Компас-3D, Photoshop, CorelDraw, PadgeMaker, IbDesign.
Хобби - художественная фотография, парашютизм, фехтование, путешествия на автомобиле.
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