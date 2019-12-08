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Оказание юридических услуг
ведения договорной работы;
ведения переговоров;
ведения полного правого обеспечения деятельности компании;
ведения претензионно-исковой работы;
комплексного юридического сопровождения деятельности компании;
представления интересов компании в различных инстанциях;
составления различных юридических документов.Дополнительные сведенияКоммуникабельность, ответственность, принципиальность;
стремление к личностному росту и развитию;
честность.
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Юридические услуги
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$10/час
от $20
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