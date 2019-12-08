a4q5we

Игорь a4q5we

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Все виды юридических услуг

Оказание юридических услуг

ведения договорной работы;

ведения переговоров;

ведения полного правого обеспечения деятельности компании;

ведения претензионно-исковой работы;

комплексного юридического сопровождения деятельности компании;

представления интересов компании в различных инстанциях;

составления различных юридических документов.Дополнительные сведенияКоммуникабельность, ответственность, принципиальность;

стремление к личностному росту и развитию;

честность.

Юридические услуги
нет отзывов
$10/час
от $20
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