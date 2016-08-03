a6718289

Петр a6718289

 
45 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$17
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

1mpr3za
Якунин 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$17
10 баллов
8 лет назад
Парсер слов толкового словаря
Интересное задание, своевременная оплата. Честный заказчик. Рекомендую!
Поставленную задачу Даниил выполнил хорошо, претензий нет.
Ответный отзыв
squirrel25
Виктор 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Парсер сайта
Было приятно сотрудничать с Петром. Вежлив в общении, оперативно отвечал на вопросы возникшие в ходе работы над проектом, а различные нюансы без проблемно сводил к компромиссу. Оплату произвел согласно условиям сотрудничества. Рекомендую как порядочного заказчика.
Я выбирал исполнителя по ощущению от первого общения после размещения заказа. На тот момент у Виктора было 3,5 звезды в отзывах, меня это удивило, потому-что отклик от него был по существу, информативный. У другого фрилансера, откликнувшегося на мой заказ, рейтинг был 4 или 5 звезд, но он мне совсем не понравился по стилю общения. Поэтому я не стал бы уделять все внимание рейтингу и звездам, они могут быть и накручены. Смотрите, общайтесь с исполнителем, слушайте интуицию - вам станет понятно, с кем лучше иметь дело. Заказом у Виктора вполне доволен - все что нужно было, мы сделали, все работает нормально. По деньгам вышло достаточно бюджетно. Виктор всегда оперативно отвечает на письма. Думаю, что я могу рекомендовать Виктора как ответственного, хорошего исполнителя.
Ответный отзыв