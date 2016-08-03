Верстка сайта услуг по ТЗ, CMS на ваш выбор. Бюджет небольшой, важно чтобы было не дорого. Требования не высокие - нужны несколько разделов с обычным текстом, раздел портфолио с фотками и описаниями, раздел Блог для ...
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется список слов толкового словаря, русского или, что лучше, английского. Нужен только список слов, интерпретация этих слов не нужна. Важно найти сам словарь, который можно таким образом пропарсить.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать ключевые слова (существительные, прилагательные, глаголы - в неопределенной форме) к словам-понятиям или словосочетаниям. Ключевыми словами могут быть синонимы, ассоциации. К каждому слову требуется от 20 до 50 ключ. слов. ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать парсер для сайта с выводом двух столбцов данных. Подробнее в личной переписке.Веб-программирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Желателен исполнитель, имеющий собственные аккаунты на микростоковых сайтах. Требуется автоматизировать определенный (рутинный) порядок действий пользователя в своем аккаунте, после загрузки контента по FTP. Обычно это выделение галочек, нажатие кнопок. Повторение после перезагрузки ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется написать парсер сайта, аналогичного поисковому, со списком запросов. На входе список запросов в формате Эксель, на выходе результаты в таком же формате. Подробнее в переписке.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно написать парсер для сайта с выводом двух столбцов данных. Подробнее в личной переписке.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать парсер определенной части сайта с записью полученных данных в таблицу типа Эксель. Всего два столбца с данными.Веб-программирование13 заявокЗакрыт9 лет назад