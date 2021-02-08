Письменные переводы (английский)

Добрый день. Предоставляю услуги по переводу с английского на русский и наоборот. Владение английским языком на продвинутом уровне, постоянная практика устной и письменной речи с носителями. При работе не использую автоматические переводчики. Работа над переводом осуществляется с помощью одноязычного словаря (Oxford dictionary).

Имеется опыт написания статей и отзывов на английском языке. Заинтересована в накоплении опыта и дальнейшем развитии языковых способностей, поэтому с радостью постараюсь выполнить любую работу качественно.