Очень дешево делаю заказы

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Технологии:

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

В связи с финансовыми проблемами, делаю заказы по очень низким ценам.

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.