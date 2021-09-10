Очень дешево делаю заказы
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Технологии:
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
В связи с финансовыми проблемами, делаю заказы по очень низким ценам.
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.