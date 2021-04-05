Программист WordPress

разработка сайтов на CMS WordPress (визитка, лендинг, многостраничный)

Имеется опыт в создание сайтов на CMS WordPress.

Работая со мной, вы получите:

. Красивый рабочий сайт

. Мою техническую поддержку в случае каких то проблем.

Если не имеете домен или хостинг, то я всегда предложу вам наилучшие платные и бесплатные варианты.

Что требуется от вас:

a. Техническое задание, в котором указано, каким примерно вы видите свой сайт

b. Ссылки на сайты, на которые хотите, чтоб был похож ваш сайт, если имеется.

Примеры работ можно посмотреть в портфолио.