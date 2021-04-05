Программист WordPress
разработка сайтов на CMS WordPress (визитка, лендинг, многостраничный)
Имеется опыт в создание сайтов на CMS WordPress.
Работая со мной, вы получите:
. Красивый рабочий сайт
. Мою техническую поддержку в случае каких то проблем.
Если не имеете домен или хостинг, то я всегда предложу вам наилучшие платные и бесплатные варианты.
Что требуется от вас:
a. Техническое задание, в котором указано, каким примерно вы видите свой сайт
b. Ссылки на сайты, на которые хотите, чтоб был похож ваш сайт, если имеется.
Примеры работ можно посмотреть в портфолио.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Создание сайта визитки на WordPress36 просмотров
- Создание лендинга на WordPress31 просмотр