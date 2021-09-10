Качественная, адаптивная, кроссбраузерная HTML-верстка!

Качественно и в точно срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным CSS3\HTML5 валидным кодом.

БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.

Я работаю без предоплат и всегда довожу дело до конца.

Гарантия на верстку: Я бесплатно, в течении всего срока жизни сайта, исправлю свои ошибки и недочеты, которые могут проявиться после приема работы и замечены позже.

Используемые технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

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