Качественная, адаптивная, кроссбраузерная HTML-верстка!
Качественно и в точно срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным
CSS3\HTML5 валидным кодом.
БЭМ, GULP, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, jQuery.
Я работаю без предоплат и всегда довожу дело до конца.
Гарантия на верстку: Я бесплатно, в течении всего срока жизни сайта, исправлю свои ошибки и недочеты, которые могут проявиться после приема работы и замечены позже.
Используемые технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ.
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Sketch, Figma, Zeplin, Adobe XD
- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина
- CSS3\JS анимация сайтов.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: aZaqwer
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