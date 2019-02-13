Приветствую Вас!

Меня зовут Андрей.

Я ответственно подхожу к каждому проекту и довожу его до конечного результата.

Работая со мной Вы получаете не шаблонный, разработанный под Ваш проект дизайн, учитывающий все Ваши пожелания. Предлагаю наиболее подходящие концепции дизайна в соответствии с тематикой и ожидаемыми результатами.

После одобрения Вами макета, высылаю исходник psd по слоям для последующей вёрстки. Слои будут сформированы таким образом, чтобы верстальщику в дальнейшем было удобно работать с полученным материалом.