a_almas_93

Профессиональная разработка сайтов под ключ. Бесплатная поддержка проекта после сдачи(2 недели) . Поэтапная сдача и оплата.
🎯 Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Работая со мной вы экономите:
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе четерех летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в функционале они будут внесены в сайт по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
- Деньги. Лучшая услуга за лучшую цену на рынке!
Гарантия на сайтВ течение недели после передачи архива с готовым сайтом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Есть возможность работать по договору (безнал)
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Обо мнеПривет, меня зовут Алмас!
Я занимаюсь WEB разработкой более двух лет.
Чем я занимаюсь?Я занимаюсь разработкой/доработкой сайтов и парсеров любой сложности.
Какие я использую технологии?Framework: laravel, Yii 2 и др.;
CMS: Wordpress;
Back end: Java, PHP;
Database: SQL, MYSQL, Postgresql;
Front end: HTML,CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap;
OS: Linux, Windows;
VCS: Git;
Графика: Photoshop, Figma;
Другие: Nginx, Apache;
Портфолио
- Сайт электронной библетеки. Сделан на фреймворке Ларавел. kitap kz
- Сайт онлайн курсов для сотрудников. Сделан на фреймворке Ларавел. academia kz
Как я выполняю заказ?
- Обмен контактами
- В мессенджере мы обсуждаем условия заказа
- В процессе выполнения я отправляю отчеты о проделанной работе
- После выполнения заказа, я отправляю вам результат.Если есть какие-то недочеты, то я их исправляю.
- Сдача заказа
Ответственность
- - готов приступить уже
- - всегда довожу дело до конца
- - не нарушаю сроков
- - даю консультации по макету
- - не беру предоплату*
- - всегда на связи
Контакты
- Почта: [email protected]
- telegram: a_almas_93
- telegram, skype, whatsapp: по требованию