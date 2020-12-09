a_almas_93

Профессиональная разработка сайтов под ключ. Бесплатная поддержка проекта после сдачи(2 недели) . Поэтапная сдача и оплата.

🎯 Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Работая со мной вы экономите:

Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе четерех летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата.

на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе четерех летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата. Нервы . Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в функционале они будут внесены в сайт по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!

. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в функционале они будут внесены в сайт по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат! Деньги. Лучшая услуга за лучшую цену на рынке!

Гарантия на сайт

В течение недели после передачи архива с готовым сайтом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Обо мне

Привет, меня зовут Алмас!

﻿Я занимаюсь WEB разработкой более двух лет.

Чем я занимаюсь?

Я занимаюсь разработкой/доработкой сайтов и парсеров любой сложности.

Какие я использую технологии?

Framework: laravel, Yii 2 и др.;

﻿CMS: Wordpress;

﻿Back end: Java, PHP;

﻿Database: SQL, MYSQL, Postgresql;

﻿Front end: HTML,CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap;

﻿OS: Linux, Windows;

﻿VCS: Git;

﻿Графика: Photoshop, Figma;

﻿Другие: Nginx, Apache;

Портфолио

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﻿Сайт электронной библетеки. Сделан на фреймворке Ларавел. kitap kz﻿

﻿﻿Сайт онлайн курсов для сотрудников. Сделан на фреймворке Ларавел. academia kz﻿﻿

Как я выполняю заказ?

Обмен контактами

В мессенджере мы обсуждаем условия заказа

В процессе выполнения я отправляю отчеты о проделанной работе

После выполнения заказа, я отправляю вам результат.Если есть какие-то недочеты, то я их исправляю.

﻿Сдача заказа

Ответственность

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Контакты