a_almas_93

Алмас a_almas_93

 
30 летКазахстан/Алматы
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональная разработка сайтов под ключ. Бесплатная поддержка проекта после сдачи(2 недели) . Поэтапная сдача и оплата.

🎯 Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке! 

Работая со мной вы экономите:

  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе четерех летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента сайта. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в функционале они будут внесены в сайт по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
  • Деньги. Лучшая услуга за лучшую цену на рынке!

Гарантия на сайт

В течение недели после передачи архива с готовым сайтом я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Есть возможность работать по договору (безнал)

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Обо мне

﻿Привет, меня зовут Алмас!

﻿Я занимаюсь WEB разработкой более двух лет.

Чем я занимаюсь?

﻿Я занимаюсь разработкой/доработкой сайтов и парсеров любой сложности.

Какие я использую технологии?

﻿Framework: laravel, Yii 2 и др.;

﻿CMS: Wordpress;

﻿Back end: Java, PHP;

﻿Database: SQL, MYSQL, Postgresql;

﻿Front end: HTML,CSS, JavaScript, jQuery, Bootstrap;

﻿OS: Linux, Windows;

﻿VCS: Git;

﻿Графика: Photoshop, Figma;

﻿Другие: Nginx, Apache;

Портфолио

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  • ﻿Сайт электронной библетеки. Сделан на фреймворке Ларавел. kitap kz﻿
  • ﻿﻿Сайт онлайн курсов для сотрудников. Сделан на фреймворке Ларавел. academia kz﻿﻿

Как я выполняю заказ?

  • Обмен контактами
  • В мессенджере мы обсуждаем условия заказа
  • В процессе выполнения я отправляю отчеты о проделанной работе
  • После выполнения заказа, я отправляю вам результат.Если есть какие-то недочеты, то я их исправляю.
  • ﻿Сдача заказа

Ответственность

  • - готов приступить уже
  • - всегда довожу дело до конца
  • - не нарушаю сроков
  • - даю консультации по макету
  • - не беру предоплату*
  • - всегда на связи

Контакты

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