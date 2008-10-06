ОБАРЗОВАНИЕ
[2001-2006] Вятский государственный гуманитарный университет, факультет информатики, специальность «прикладная математика и информатика»
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ
С++ (Microsoft Visual Studio .NET, Borland Turbo C++, Borland C++Builder)
[Object] Pascal (Borland Delphi)
СУБД, SQL (Oracle, MySQL, MS SQL)
HTML, JavaScript, CSS
PHP
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Знание английского языка
Опыт программирования порядка 10 лет
Занимался "олимпиадным" программированием
Имеются некоторые навыки работы в ASP .NET, OpenGL, Assembler
Прежде всего интересны: разработка ПО, ИГР(!) (предпочтительно средствами С++), Web-программирование
Быстро обучаюсь (вообще, склонен к самообучению), легко восполняю пробелы в знаниях
РАБОТА
2006-2008 инженер-программист в компании. Основные направления:
1) СУБД Oracle (SQL, PL/SQL)
2) C++ (Borlland C++Builder)
3) PHP
(!) НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ выложить в портфолио более серьезные проекты ввиду того, что они создаются в офисе, представляют собой коммерческую тайну; реализованы на С++Builder под конкретную структуру базы данных (Oracle).