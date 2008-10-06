ОБАРЗОВАНИЕ

[2001-2006] Вятский государственный гуманитарный университет, факультет информатики, специальность «прикладная математика и информатика»

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ

С++ (Microsoft Visual Studio .NET, Borland Turbo C++, Borland C++Builder)

[Object] Pascal (Borland Delphi)

СУБД, SQL (Oracle, MySQL, MS SQL)

HTML, JavaScript, CSS

PHP

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Знание английского языка

Опыт программирования порядка 10 лет

Занимался "олимпиадным" программированием

Имеются некоторые навыки работы в ASP .NET, OpenGL, Assembler

Прежде всего интересны: разработка ПО, ИГР(!) (предпочтительно средствами С++), Web-программирование

Быстро обучаюсь (вообще, склонен к самообучению), легко восполняю пробелы в знаниях

РАБОТА

2006-2008 инженер-программист в компании. Основные направления:

1) СУБД Oracle (SQL, PL/SQL)

2) C++ (Borlland C++Builder)

3) PHP

(!) НЕ ИМЕЮ ВОЗМОЖНОСТИ выложить в портфолио более серьезные проекты ввиду того, что они создаются в офисе, представляют собой коммерческую тайну; реализованы на С++Builder под конкретную структуру базы данных (Oracle).