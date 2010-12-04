Не трудно написать, важно, что бы это ещё и легко читалось

Быстро, качественно и грамотно напишу уникальные, легкочитаемые тексты.

Уникальный копирайтинг, качественный рерайтинг, обзорные и рекламные статьи, аналитика, редактирование текстов любой сложности, а также эссе на различные актуальные темы.

Благодаря гуманитарному образованию, богатой практике в различных областях, творческому подходу и здоровому чувству юмора смогу скучную и однообразную информацию сделать интересной и читаемой.

Желательно предоставить полное и содержательное ТЗ, а при необходимости помогу его и составить.

Всегда готов к сотрудничеству!