Не трудно написать, важно, что бы это ещё и легко читалось
Быстро, качественно и грамотно напишу уникальные, легкочитаемые тексты.
Уникальный копирайтинг, качественный рерайтинг, обзорные и рекламные статьи, аналитика, редактирование текстов любой сложности, а также эссе на различные актуальные темы.
Благодаря гуманитарному образованию, богатой практике в различных областях, творческому подходу и здоровому чувству юмора смогу скучную и однообразную информацию сделать интересной и читаемой.
Желательно предоставить полное и содержательное ТЗ, а при необходимости помогу его и составить.
Всегда готов к сотрудничеству!
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