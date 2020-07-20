a_dravgalis

Разработка и создание сайтов, чат-ботов, а так же настройка и интеграция crm-систем

Всем привет, меня зовут Артем. Я специалист по разработке чат-ботов, сайтов и интегратор crm-систем, в прошлом работающий на Digital-агенство “ADEL”, сейчас перешел во фриланс. Готов поделится своими знаниями и опытом, через реализацию Ваших идей и проектов, по доступной цене.

Для Вашего удобства, есть возможность работы с безналичным расчетом и предоставлением закрывающих документов.