Придумываю, рисую, создаю, пишу, ДИЗАЙНЕРЮ...сайты, логотипы, фирстили, анимации, полиграфию, упаковки!

Занимаюсь графическим дизайном более 5 лет (Веб-дизайн | Фирстиль | Анимация

Полиграфия | Упаковка (тех.дизайн))

Люблю скетч-стиль, минимализм и конструктивную критику

Не люблю напыщенных коллег и работу в офисе

На данный момент работаю удаленно:

- Дизайн-студия «Креатип»

- студия веб-решений DUO

- Международная компания APL

портфолио: annaermakova.ru

аккаунт в Instagram: @a.e.designer