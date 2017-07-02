Придумываю, рисую, создаю, пишу, ДИЗАЙНЕРЮ...сайты, логотипы, фирстили, анимации, полиграфию, упаковки!
Занимаюсь графическим дизайном более 5 лет (Веб-дизайн | Фирстиль | Анимация
Полиграфия | Упаковка (тех.дизайн))
Люблю скетч-стиль, минимализм и конструктивную критику
Не люблю напыщенных коллег и работу в офисе
На данный момент работаю удаленно:
- Дизайн-студия «Креатип»
- студия веб-решений DUO
- Международная компания APL
портфолио: annaermakova.ru
аккаунт в Instagram: @a.e.designer
Действие аккаунта приостановлено!