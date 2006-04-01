a_golovchansky

Антон a_golovchansky

 
39 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
PHP, mySQL, javascript, AJAX, CSS, HTML, WordPress

Образование: высшее ТТИ ЮФУ (2002 - 2007)

Специальность: прикладная информатика в психологии

Опыт работы: 2006.04 - ... ООО "Ихаус" (php, mysql)

Профессиональный опыт:

- работа в команде

- работа над крупными проектами

- опыт разработки интернет-магазинов

- удалённая работа

- работа с WordPress (в том числе написание плагинов)

Профессиональные навыки: php, mysql, html, css, javascript, AJAX

Знание иностранного языка: английский на уровне чтения

Мои проекты:

- http://www.argo-sochi.ru/

- http://www.mixcolour.ru/

- http://www.russian-techno.com/ (WordPress)

- http://www.svis.ru/ (WordPress)