a_golovchansky

PHP, mySQL, javascript, AJAX, CSS, HTML, WordPress
Образование: высшее ТТИ ЮФУ (2002 - 2007)
Специальность: прикладная информатика в психологии
Опыт работы: 2006.04 - ... ООО "Ихаус" (php, mysql)
Профессиональный опыт:
- работа в команде
- работа над крупными проектами
- опыт разработки интернет-магазинов
- удалённая работа
- работа с WordPress (в том числе написание плагинов)
Профессиональные навыки: php, mysql, html, css, javascript, AJAX
Знание иностранного языка: английский на уровне чтения
Мои проекты:
- http://www.russian-techno.com/ (WordPress)
- http://www.svis.ru/ (WordPress)
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