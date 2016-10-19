a_kilimnik

Проектирование технической документации
Профессиональные навыки и знания
Опыт работы более 10 лет
Навыки: проектирования оборудования для вентиляции и кондиционирования, составления технических заданий, разработки технических решений, работ с чертежами и проектной документацией.
А также проектирования шкафов и боксов для телекоммуникационного оборудования.
Знания ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ-ов, ОСТ-ов.
Знание САПР: AutoCad, Компас.
Программы 3D: Inventor, Solid Works.
Графические программы: CorelDRAW, Photoshop.
Опытный пользователь MS Word, MS Excel.
Личные качества: внимательность, ответственность, техническое мышление, уравновешенность, сосредоточенность, высокая степень самоорганизации, дисциплинированность, ориентированность на достижение результата.