Бухгалтер, бухгалтер в единственном лице

Опыт ведения бухгалтерского учета на различных участках (реализация продукции, учет горюче-смазочных материалов, проведение сверок взаиморасчетов с контрагентами, составление отчетности и т.д.). Знание складского хозяйства (ведение бухгалтерского учета основных средств, товароматериальных ценностей, участие в работе инвентаризационных комиссий, проведение ревизий). Знание всех видов налогообложения (ОСНО, УСНО, ЕНВД). Опыт исполнения обязанностей главного бухгалтера по совместительству на предприятиях малого бизнеса.