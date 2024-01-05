👋 Привет!
Меня зовут Аня, мне 22 года. Живу в городе Минск, Беларусь. Люблю дизайн, заниматься спортом и аеростретчингом.
Дизайном занимаюсь уже более 2-х лет на коммерческой основе.
🎨 Дизайню
✔️ лендинги
✔️ многостраничные сайт
✔️ интернет-магазины
✔️ мобильные приложения
✔️ баннеры
✒️ Инструменты
✔️ Фигма: умею в компоненты, варианты, сложные автолейауты, сетки, интерактивный прототип, внимательно отношусь к слоям
✔️ Тильда: работаю как со стандартными блоками, так и с zero-block, анимация, адаптивный дизайн
🔥Преимущества
✔️ Внимание к деталям
✔️ Аккуратность
✔️ Умение слышать желания заказчика
✔️ Выполнение заказа в срок
✔️❗ Бесплатные правки ❗
📝 Этапы работы
1️⃣ Знакомство и заполнение брифа
2️⃣ Установление сроков и внесение предоплаты 25%
3️⃣ Дизайн
4️⃣ Внесение правок при необходимости
5️⃣ Передача макета
❗ Дизайн — дело субъективное, и если правками не исправить, предоплату возвращаю
📧 Всегда на связи
Telegram: @AnnKuksa
Email: [email protected]