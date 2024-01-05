💖 Аккуратный, классный дизайн (сайты, лендинги, ux/ui). Более 2-х лет опыта 💖

👋 Привет!

Меня зовут Аня, мне 22 года. Живу в городе Минск, Беларусь. Люблю дизайн, заниматься спортом и аеростретчингом.

Дизайном занимаюсь уже более 2-х лет на коммерческой основе.

🎨 Дизайню

✔️ лендинги

✔️ многостраничные сайт

✔️ интернет-магазины

✔️ мобильные приложения

✔️ баннеры

✒️ Инструменты

✔️ Фигма: умею в компоненты, варианты, сложные автолейауты, сетки, интерактивный прототип, внимательно отношусь к слоям

✔️ Тильда: работаю как со стандартными блоками, так и с zero-block, анимация, адаптивный дизайн

🔥Преимущества

✔️ Внимание к деталям

✔️ Аккуратность

✔️ Умение слышать желания заказчика

✔️ Выполнение заказа в срок

✔️❗ Бесплатные правки ❗

📝 Этапы работы

1️⃣ Знакомство и заполнение брифа

2️⃣ Установление сроков и внесение предоплаты 25%

3️⃣ Дизайн

4️⃣ Внесение правок при необходимости

5️⃣ Передача макета

❗ Дизайн — дело субъективное, и если правками не исправить, предоплату возвращаю

📧 Всегда на связи

Telegram: @AnnKuksa

Email: [email protected]