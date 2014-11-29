a_kungurceva

Анастасия a_kungurceva

 
42 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Архитектура

Архитектура жилых и общественных пространств

Генеральный план

Ландшафтная архитектура

Логотиы и фирменные знаки

Графический дизайн

AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Illustrator, ручная графика

Портфолио

Архитектура зданий
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Ландшафтный дизайн
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга
Чертежи и Схемы
нет отзывов
$1/час
от $1от 1 дня
нет рейтинга