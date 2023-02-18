Сценарист концертных программ, детских мероприятий. Социолог, работаю с транскрибацией фокус-групп и интервью

Занимаюсь разработкой и написанием сценариев:

различных концертных программ (награждения, показательные выступления, городские праздники (9 мая, день города и т.д., премии, концерты подведения итогов, открытия/закрытия форумов/фестивалей)

подготовкой сценарных планов

разработкой концептов мероприятий/квестов

Также работаю при разработки идеи/концепта и написания сценариев для детских спектаклей, праздников, новогодних представлений. Имею опыт работы со сценариями звука и света, работала над разработкой и написанием сценариев празднования 1 сентября на площадке университета, подготовки концертов вузовского этапа Всероссийской студенческой весны, Окружного этапа Всероссийского конкурса "Твой ход", подведения итогов года в сфере молодёжной политики, новогодних спектаклей для детей младшего школьного возраста.

Обучаюсь на социолога, имею опыт в расшифровке фокус-групп и социологических интервью.