2014 - по наст.вр - Macklers Inc., Detroit, USA
2013 - 2014 - Samsung Electronics Rus Company
2013 - Digital Master Consultant. Printer Solution Essentials in Seoul, South Korea
2012 - МГУ им Ломоносова - Филологический факультет, Теория и практика перевода, английский язык
Предлагаю услуги профессионального переводчика с большим опытом работы в сфере переводов и преподавания иностранного языка. Качество и соблюдение сроков гарантируется.
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Переводы
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