2014 - по наст.вр - Macklers Inc., Detroit, USA

2013 - 2014 - Samsung Electronics Rus Company

2013 - Digital Master Consultant. Printer Solution Essentials in Seoul, South Korea

2012 - МГУ им Ломоносова - Филологический факультет, Теория и практика перевода, английский язык

Предлагаю услуги профессионального переводчика с большим опытом работы в сфере переводов и преподавания иностранного языка. Качество и соблюдение сроков гарантируется.

Обращайтесь по адресу [email protected]