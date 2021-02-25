a_molostova

3D моделирование

Работа в 3D max моделирование и визуализация.

Светотехнический расчет различной сложности с нуля, по-вашему плану расстановки, по дизайн проекту или по фото.

Проект выполняется в специализированных программах Dialux и Relux.

Вы получаете полную документацию с расстановкой, необходимым количеством приборов, их характеристики, необходимые именно для Вашего решения. Так же рекомендации по выбору поставщика.

Дополнительно план DWG. Инструкция по юстировке.