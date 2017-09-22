a_nesterova

Анастасия Нестерова a_nesterovaa_nesterova
32 годаРоссия/Санкт-Петербург
6 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Дорогие друзья, благодарю Вас за интерес, проявленный к моему творчеству!Дизайн давно стал для меня образом жизни, поэтому сегодня я рада предложить Вам свои услуги и сотрудничество.
Образование:
СПбГАСУ специальность: Промышленно-гражданское строительство
СПБГУПТД специальность: Дизайн интерьера
Лауреат Международного конкурса по дизайну интерьера в Париже в номинации «Общественный интерьер».«Лучший автор октября 2015 года» по версии Международной ассоциации дизайнеров VATICAM.
Финалист Всероссийского конкурса «AV Интерьер 2015».
Опыт работы по специальности более 5-ти лет.
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