a_nesterova

Дорогие друзья, благодарю Вас за интерес, проявленный к моему творчеству!Дизайн давно стал для меня образом жизни, поэтому сегодня я рада предложить Вам свои услуги и сотрудничество.

Образование:

СПбГАСУ специальность: Промышленно-гражданское строительство

СПБГУПТД специальность: Дизайн интерьера

Лауреат Международного конкурса по дизайну интерьера в Париже в номинации «Общественный интерьер».«Лучший автор октября 2015 года» по версии Международной ассоциации дизайнеров VATICAM.

Финалист Всероссийского конкурса «AV Интерьер 2015».

Опыт работы по специальности более 5-ти лет.